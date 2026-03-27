Karina Barrón comparte su primer mensaje en libertad

Tras recuperar su libertad y reencontrarse con su familia, la exfuncionaria expresó su gratitud hacia su círculo cercano y la comunidad que la respaldó

Tras 19 días en prisión preventiva, la ex Secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón, recuperó su libertad este jueves tras ser castigada por un juez con inhabilitación y servicio social y Waldo Fernández le otorgó el perdón en la demanda por extorsión que enfrentaba la priista.

A través de sus redes sociales, Barrón celebró el reencuentro con su familia publicando una fotografía junto a sus hijos con el mensaje:

"Hoy gracias a Dios ya con mis pollitos", escribió Barrón.

Tras recuperar su libertad y reencontrarse con su familia, la exfuncionaria expresó su gratitud hacia su círculo cercano y la comunidad que la respaldó durante su proceso legal.

“Doy gracias a Dios, a mi mamá nena, a mis hermanos, a mis tías, comadres, a mi familia, a mis vecinas y vecinos, a los pastores, a los padres, a las congregaciones completas y a cada persona que se sumó en oración por mí y que estuvo pendiente de mis pollitos”, agregó en la publicación.

Barrón había sido vinculada a proceso el pasado 7 de marzo junto a otros dos acusados, enfrentando cargos por extorsión y falsedad de declaraciones.

Por su parte, el senador aclaró que su intención al promover la demanda nunca fue la venganza, sino la protección de su integridad familiar y personal.