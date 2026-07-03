K9 de Santa Catarina logra rescate en Venezuela

Los recientes terremotos del 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, no fueron réplicas, sino un fenómeno conocido como doblete sísmico

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En su primera intervención tras arribar a Venezuela, la unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina logró un exitoso rescate internacional en el estado de La Guaira, Venezuela.

El canino "Cairo", un pastor belga malinois del Grupo Jaguares, realizó un marcaje positivo que permitió localizar a un ciudadano atrapado bajo los escombros del Edificio Coral, una estructura de ocho niveles que colapsó por completo.

“Durante la operación, Cairo efectuó un marcaje positivo entre las estructuras del edificio de ocho niveles que colapsó por completo, e indicó la posible presencia de una persona atrapada bajo los escombros, lo que permitió activar de inmediato al equipo especializado de rescate urbano BREC Cancún, encargado de realizar las maniobras de extracción con equipo técnico”, informó el municipio de Santa Catarina en un comunicado.

“La intervención del binomio K9 de Santa Catarina fue determinante para orientar las labores de rescate y contribuir a la localización del individuo, gracias a su adiestramiento especializado en búsqueda y rescate de personas”.

Los binomios Jaguares, integrados por Felipe Macías Araiza con Cairo (pastor belga malinois), Patricio Elizondo Pérez con Hope (pastor belga malinois) y Patricio Macías Arreola con Lucas (pastor belga sable), fueron enviados a dicho país para sumarse a las labores de emergencia por instrucciones del alcalde Jesús Nava Rivera.

Gracias al adiestramiento avanzado de los binomios de Santa Catarina, las labores de búsqueda continúan de manera coordinada en el lugar junto a brigadas internacionales

“Las labores de búsqueda y rescate continúan en el lugar, en donde el equipo K9 de Protección Civil Santa Catarina trabaja de manera coordinada con equipos especializados de distintos países con el objetivo de localizar a más personas que pudieran permanecer atrapadas entre los escombros y brindarles atención oportuna”, puntualizaron,

El último informe oficial del miércoles contabilizó 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos en los estados afectados. De acuerdo con los especialistas, los recientes terremotos del 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, no fueron sismos comunes ni réplicas, sino un fenómeno poco frecuente conocido como doblete sísmico.

Encuentran a víctimas mortales abrazadas a su mascota

En su segunda intervención en las zonas afectadas, el binomio canino del Grupo Jaguares realizó un marcaje positivo que permitió el hallazgo de dos víctimas mortales y su mascota, quienes fueron encontrados abrazados bajo los escombros.



“La unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina continúa participando en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, al contribuir en la localización de tres víctimas mortales entre los escombros”, se informó.

Tras la alerta emitida por el ejemplar, se activó de inmediato al equipo especializado de rescate urbano, el cual se encargó de realizar los delicados trabajos de extracción mediante el uso de equipo técnico.

“En una segunda intervención, el binomio realizó un marcaje que permitió la localización de dos víctimas y su mascota. Los tres fueron encontrados abrazados bajo los escombros”, informaron las autoridades municipales.

Este logro se suma a la primera intervención del grupo en el estado de La Guaira, donde la unidad K9 consiguió ubicar con vida a un hombre atrapado en los restos de un edificio de ocho pisos que colapsó por completo.

Las autoridades destacaron que la participación del personal y de los caninos de Santa Catarina ha sido determinante para orientar las células de búsqueda en el país sudamericano, gracias al adiestramiento especializado de los ejemplares en escenarios de estructuras colapsadas.