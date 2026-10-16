'Justicia': Perrito que brinda apoyo emocional en Fiscalía NL

Perros adiestrados darán acompañamiento emocional a niños y víctimas de delitos durante los procesos penales en la entidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León puso en marcha el programa “Huellitas por la Justicia”, una iniciativa que busca brindar acompañamiento emocional a víctimas de delitos, especialmente niños y adolescentes, durante su proceso de procuración de justicia.

Uno de los integrantes de este programa es “Justicia”, un perro que cuenta con más de 400 horas de entrenamiento para brindar este tipo de apoyo, informó la Fiscalía estatal.

A través de este esquema, perros especialmente seleccionados y adiestrados participan como facilitadores emocionales para ayudar a reducir el estrés, generar confianza y ofrecer un entorno más seguro y empático a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Cinthia Berenice Pereira Garza, psicóloga del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), explicó que el proyecto nació con el objetivo de acompañar emocionalmente a las víctimas durante su paso por las instituciones encargadas de procurar justicia.

“Este proyecto nace con el objetivo de brindar acompañamiento emocional a víctimas de delitos, especialmente a niñas, niños y adolescentes, durante su proceso en la procuración de justicia”, señaló.

La especialista destacó que los animales reciben una preparación especial para desempeñar esta labor y contribuir a que las personas se sientan más tranquilas y en confianza durante su atención.

“Así como Justicia, nuestros compañeros de Cuatro Patas han sido cuidadosamente seleccionados y adiestrados para convertirse en facilitadores emocionales. Bueno, por ejemplo, Justicia tiene más de 400 horas de entrenamiento, tiene una preparación especial para brindar este tipo de apoyo”, agregó.

La Fiscalía señaló que, mediante la interacción humano-animal, el programa busca hacer más amable la atención a las víctimas y fortalecer una procuración de justicia con un enfoque digno, cercano y empático.

Con “Huellitas por la Justicia”, la institución busca que el acompañamiento emocional forme parte de la atención a quienes enfrentan procesos judiciales, en particular a menores de edad que requieren condiciones de mayor confianza y seguridad.