Junta Local del INE inicia el proceso electoral en Nuevo León

Autoridades señalaron que uno de los principales retos será la desinformación que se genera por la Inteligencia Artificial (IA)

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una Ceremonia Cívica con motivo del inicio del Proceso Electoral 2026-2027 en Nuevo León.

Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, dio arranque a los trabajos en en el estado en una sesión en la que estuvieron presentes magistrados electorales, fiscales electorales, representantes de poderes y órganos autónomos.

“Damos inicio a un nuevo capítulo en la vida democrática de Nuevo León, no se trata solamente del cumplimiento de una disposición”, expresó la funcionaria electoral. “Tampoco estamos en un acto meramente protocolario lo que hoy comienza es un proceso mediante cual millones de ciudadanas y ciudadanos ejercerán uno de los derechos más importantes en una democracia: decidir quienes van a representarles y gobernarles”.

Castro Ramírez señaló que uno de los principales retos será la desinformación que se genera por la Inteligencia Artificial (IA).

“La Inteligencia Artificial ha abierto posibilidades extraordinarias para la comunicación y la educación y el acceso al conocimiento, pero también ha generado desafíos inéditos para la democracia contemporánea”. “La capacidad de producir imágenes y videos o audios aparentemente auténticos liga a todas las personas que participan en el debate público a actuar con mayor responsabilidad”. “La desinformación es un fenómeno nuevo, lo nuevo es la velocidad con la que puede propagarse multiplicarse, y el alcance que puede tener en la percepción ciudadana”.

Se informó que se instalarán 7,869 casillas en las que participarán aproximadamente 70,821 personas como funcionarias de mesa directiva de casillas.

También se detalló que el INE contará con 2,226 supervisores electorales.