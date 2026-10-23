Juicio contra Damazo 'N' podría durar semanas

El juez encargado del proceso solicitó a las partes involucradas abstenerse de dar declaraciones a los medios durante el desahogo de pruebas.

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Luego de ser pospuesta en varias ocasiones, este jueves 22 de octubre inició la audiencia de juicio oral contra Damazo “N”, exentrenador de gimnasia acusado de presuntos delitos sexuales cometidos contra exalumnas cuando aún eran menores de edad.

La audiencia comenzó en punto de las 9:00 horas en el Palacio de Justicia, ubicado sobre la avenida Rodrigo Gómez. Se trata de la etapa final del proceso judicial, en la que se desahogarán las pruebas presentadas por ambas partes y se determinará la responsabilidad penal o inocencia del acusado.

Se prevé que el juicio se prolongue durante varios días e incluso semanas, debido a la cantidad de pruebas que deberán presentarse y analizarse ante el juez a cargo del caso.

Al inicio de la audiencia, el juez exhortó a los abogados de ambas partes a no emitir declaraciones públicas sobre el desarrollo del proceso mientras se desahogan las pruebas.

“Nos prohibieron y el juez nos exhortó para que no hiciéramos comentarios a los medios”, declaró Alejandro Romano, abogado a cargo del equipo de defensa de las víctimas.

De acuerdo con la información proporcionada por la defensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León decidió homologar en un solo proceso judicial las cuatro denuncias. En tres de los casos, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando las entonces alumnas tenían entre 9 y 12 años; el cuarto corresponde a una mujer que era mayor de edad al momento de los hechos y cuyo caso es señalado como violación equiparada.

La audiencia había sido aplazada en diversas ocasiones. La última postergación ocurrió luego de que una de las víctimas presentara una crisis nerviosa al inicio de la diligencia.

La mayor parte de la audiencia se desarrolla de manera virtual. Las cuatro víctimas se encuentran reunidas en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acompañadas por personal capacitado de ese organismo. Por su parte, Damazo “N” participa a distancia desde el Penal de Apodaca, donde permanece recluido desde su detención, en abril de 2025, junto con su equipo de defensa.

De manera presencial, en la sala de audiencias, únicamente se encuentran el juez a cargo del caso y el equipo jurídico que representa a las víctimas.