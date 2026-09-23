Juicio contra Dámaso 'N' podría durar varios días

El proceso judicial contra Dámaso N podría prolongarse durante varios días, de acuerdo con el desarrollo previsto del juicio

A un año y casi seis meses de su detención, este martes 22 de septiembre inició el juicio oral para definir la culpabilidad o inocencia de Damaso “N”, exentrenador de gimnasia acusado de delitos sexuales contra menores de edad, quienes eran sus alumnas cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

El proceso, que ha enfrentado diversos amparos y cambios en las fechas de audiencia, comenzó finalmente en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sin embargo, de acuerdo con Alejandro Romano, abogado de las víctimas, el juicio podría extenderse durante varios días debido al desahogo de las pruebas.

“Hoy iniciamos con lo que es el alegato de apertura y posteriormente con el desfile probatorio. Va a llevar días, no creo que hoy mismo se vaya a terminar de desahogar”, dijo Romano previo al inicio de la audiencia.

Durante el proceso, tanto el acusado como las víctimas atendieron la audiencia de manera remota. En el caso de las denunciantes, explicó el abogado, esta medida obedece al tipo de delito y a la protección de sus derechos, mientras que en el caso del acusado porque así lo solicitó su defensa.

“Van a estar en línea por la cuestión de tipo de delito que es, tiene derecho de proteger algunos derechos que ellos tiene y ellas estarán en línea”, precisó.

De esta manera, únicamente el equipo de defensa de las víctimas y el juez de juicio oral permanecieron de manera presencial dentro de la sala.

El juicio unificado contempla cuatro denuncias y, por tanto, son cuatro las víctimas que forman parte de este proceso. De acuerdo con Romano, durante el desarrollo de la audiencia se presentarán los datos de prueba que, desde la perspectiva de las partes acusadoras, respaldan los señalamientos realizados por las denunciantes.

“Ellas vinieron y manifestaron en sus denuncias lo que le sucedió, como fueron de alguna manera víctimas de esta persona y hoy vamos a probar cómo se realizó y nosostros creemos que por algunas de las pruebas que ofreció el Ministerio Público y por nosotros y algunas de las defensas se va a llevar en algunos días”, indicó Romano.

De manera paralela, permanece pendiente otro proceso relacionado con cuatro casos adicionales. Esto debido a que, formalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, fueron presentadas más de diez denuncias contra el exentrenador.

Damaso “N” fue detenido en abril de 2025 por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del Estado, luego de que se resolvieran dos amparos: uno promovido a nivel federal por el propio acusado y otro a nivel estatal por su madre, Martha Hinojosa, propietaria del gimnasio privado Klass, ubicado en San Nicolás, donde presuntamente ocurrieron los hechos cuando las víctimas eran menores de edad.

Desde abril de 2025, Damaso “N” permanece internado en el Penal de Apodaca y le fue negada la posibilidad de continuar el proceso bajo arraigo domiciliario, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Las denuncias comenzaron a hacerse públicas en el marco del 8M de 2025, cuando las víctimas señalaron públicamente al exentrenador y posteriormente acudieron ante las autoridades para formalizar sus denuncias.