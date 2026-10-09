Juez ordena liberar a dos sentenciados por caso Casino Royale

Un juez federal ordenó la libertad bajo protesta de José Alberto Loera Rodríguez, 'El Voltaje', y Héctor Javier Montoya Chávez, 'La Rana'

A 15 años del incendio que dejó 52 personas muertas en el Casino Royale de Monterrey, un juez federal ordenó la libertad bajo protesta de José Alberto Loera Rodríguez, alias "El Voltaje", y Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como "La Rana", quienes fueron sentenciados a 15 años de prisión por delitos relacionados con la causa penal 162/2011.

De acuerdo con registros judiciales, la orden de libertad surtió efectos desde los últimos minutos del pasado 4 de octubre y corresponde únicamente a esa causa penal.

Ambos fueron señalados como integrantes de Los Zetas y estuvieron entre los procesados por delincuencia organizada y secuestro derivados de ese expediente.

Luego de que se girara la boleta de libertad, un Tribunal Colegiado en Materia de Apelación fue notificado sobre la resolución.

El órgano judicial solicitó al juzgado de origen informar si Loera Rodríguez y Montoya Chávez efectivamente fueron puestos en libertad. También pidió precisar si proporcionaron un domicilio o algún medio electrónico para recibir notificaciones.

Otro de los puntos que deberá aclararse es si ambos permanecen internos por alguna otra causa penal distinta de la 162/2011.

La orden, por tanto, se refiere exclusivamente al expediente en el que cumplieron la sentencia de 15 años y no implica por sí misma que hayan quedado libres de cualquier otro proceso judicial que pudiera existir en su contra.

Los detuvieron semanas después del ataque

José Alberto Loera y Héctor Javier Montoya fueron detenidos el 4 de octubre de 2011, poco más de un mes después del incendio del Casino Royale.

La captura ocurrió en Monterrey, sobre la carretera Nacional México-Laredo, de acuerdo con la información difundida entonces por las autoridades. En el operativo también fue detenido Juan Antonio Meléndez Suárez, alias El Chore.

En ese momento, Luis Cárdenas Palomino, quien encabezaba la División de Seguridad Regional de la entonces Policía Federal, identificó a Montoya Chávez como colaborador directo de Loera Rodríguez.

Las autoridades también señalaron que Loera tenía bajo su mando a alrededor de 40 personas conocidas como “halcones”, quienes presuntamente se encargaban de reportar movimientos de autoridades y grupos rivales.

"El Voltaje" estaba entre los señalados por la PGR

Antes de su captura, Loera Rodríguez había sido presentado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los presuntos dirigentes de Los Zetas relacionados con el ataque contra el Casino Royale.

El 14 de septiembre de 2011, la dependencia presentó a cuatro personas que identificó como presuntos líderes de la organización vinculados con el atentado.

En aquella presentación también aparecieron Francisco Medina Mejía, Baltasar Sauceda Estrada y Roberto Carlos López Castro.

La PGR había ofrecido hasta $15 millones de pesos de recompensa por información que permitiera localizar y detener a los señalados.

Cabe señalar que la causa penal 162/2011 involucró a más de una docena de integrantes de Los Zetas, quienes fueron procesados por delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Dentro de ese mismo expediente, Juan Norberto Estrada Valdez, alias "El Mataperros", recibió una condena de 135 años de prisión por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

En el caso de Montoya Chávez, la sentencia fue de 15 años de prisión, además de una multa superior a los $370,000 pesos.

Cabe recordar que el ataque al Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011 en Monterrey, Nuevo León, el cual dejó un saldo de 52 personas muertas.