Juárez suma 33 nuevos policías y recertifica a 263

La segunda generación de cadetes se incorporó a labores de seguridad municipal, mientras 263 agentes en activo recibieron su reconocimiento por recertificación

Un total de 33 nuevos elementos se integraron formalmente a las labores operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez, al tiempo que 263 policías en activo recibieron su reconocimiento por recertificación.

Durante la ceremonia de graduación de la segunda generación de cadetes, la alcaldesa Mónica Oyervides reconoció el compromiso de las y los graduados por asumir la responsabilidad de velar por el orden y la tranquilidad del municipio.

“Los policías que están el día de hoy aquí tuvieron primero la voluntad de levantar la mano y decir ‘acepto el reto, quiero ser servidor público, quiero contribuir a seguir poniendo a Juárez en orden’. Aunque hemos avanzado para hacer una ciudad más tranquila, aún hay mucho por hacer”, expresó la alcaldesa, destacando además la estrecha coordinación con Fuerza Civil, la Guardia Nacional y la Sedena.

Con el egreso de esta nueva generación, la administración alcanza la cifra de 153 elementos formados en lo que va de la actual administración.

Los agentes capacitados se incorporarán a las áreas de Policía Preventiva y Policía Analista para sumarse a las tareas de patrullaje, atención a la comunidad e inteligencia estratégica.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario General Mauricio Gaviña Mendieta, llamó a los elementos a ejercer su labor guiados por el rigor ético y el servicio comunitario.

“Cada intervención y cada contacto con la ciudadanía será una oportunidad para demostrar el tipo de policía que queremos para Juárez: profesional, cercana, firme cuando sea necesario y humana en todo momento”, enfatizó el comisario.

A nombre de sus compañeros, la oficial Dulce Guzmán reafirmó el compromiso de la generación por actuar con estricto apego a la legalidad.

"Portar este uniforme implica cariño, responsabilidad y disciplina. Nuestro trabajo deberá estar siempre basado en la legalidad y el respeto a los derechos humanos".

El evento contó con la presencia de mandos militares y policiales, entre ellos el Comisario Óscar Benítez Pérez, en representación de la Secretaría de Seguridad del Estado; el Subinspector Ulises Gutiérrez Barroso, por parte de Fuerza Civil; el Mayor Noel Florian Castellanos, en representación de la Guardia Nacional, y el Coronel de Infantería Dimas Toledo Ruiz, del Ejército Mexicano.