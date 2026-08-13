Juárez refuerza a sus oficiales con uniformes y equipo táctico

La alcaldesa agregó que su administración continuará invirtiendo en seguridad mediante la adquisición de nuevas unidades y tecnología

La alcaldesa del municipio de Juárez, Mónica Oyervides, entregó 1,300 nuevos uniformes y equipo táctico a elementos de Vialidad y Tránsito, Guardia Auxiliar y Policía.

El nuevo equipamiento incluye uniformes, botas, gorras y fornituras, además de 50 chalecos balísticos, 20 cascos, 600 aros aprehensores, 100 rodilleras, 28 radios portátiles y 30 cascos tácticos, estos últimos destinados al personal que participa en operativos especiales.

Oyervides destacó que fortalecer a la corporación representa respaldar al personal que diariamente sale a las calles para atender a la ciudadanía y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.

“Seguiremos apostándole por más uniformes, más equipamiento, pero también le vamos a seguir apostando por el recurso humano con más capacitaciones, más actualizaciones y un muy buen camino de profesionalización para cada uno de los elementos”, señaló Oyervides.

La alcaldesa agregó que su administración continuará invirtiendo en seguridad mediante la adquisición de nuevas unidades y tecnología, además del fortalecimiento del C4 y la ampliación del sistema de videovigilancia para mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio.

“Sabemos que el tema de la inseguridad no se va a acabar de la noche a la mañana, pero al día de hoy podemos sostener que Juárez ya no está dentro de la lista de los municipios con más robos a negocios o a personas. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero seguiremos esforzándonos todos los días para que los ciudadanos se sientan tranquilos y seguros viviendo aquí”, afirmó.

La entrega se suma a otras acciones de fortalecimiento de la corporación.

De acuerdo con las autoridades del municipio, en abril pasado, la alcaldesa entregó 180 cámaras corporales, 120 chalecos balísticos, 20 motocicletas de doble propósito y 850 uniformes.

El municipio señaló que ha incorporado más de 100 unidades al parque vehicular, entre ellas 35 nuevos vehículos entregados durante este año, además de ampliar el sistema de videovigilancia conectado al C4 e integrar dos torres de vigilancia de última generación.

De manera paralela, indicaron, se han reforzado los programas de capacitación, actualización y profesionalización del personal, así como las áreas de atención ciudadana y los operativos preventivos y de proximidad.

Durante el evento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comisario general Mauricio Gaviña Mendieta, llamó a los elementos a portar el nuevo uniforme con orgullo, honor, responsabilidad y vocación de servicio.