Juárez reconstruye vialidad clave en solo 85 días

La obra en Antiguo Camino a Rancho Viejo concluyó 65 días antes de lo previsto y beneficiará a más de 5 mil personas diariamente

En tan solo 85 días, el municipio de Juárez concluyó la reconstrucción de Antiguo Camino a Rancho Viejo, una obra estratégica que fortalecerá la movilidad y la seguridad de más de 5 mil personas que diariamente circulan por esta importante vía que conecta las colonias Monte Kristal, Santa Mónica y la zona de San Roque.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta encabezó la entrega de la obra, destacando que los trabajos finalizaron 65 días antes del plazo previsto, reflejo de una ejecución eficiente y del compromiso de la administración municipal por entregar resultados a la ciudadanía.

"Esta obra tendrá una durabilidad mínima de 10 a 15 años y, como Gobierno Municipal, también asumimos el compromiso de darle el mantenimiento necesario para que continúe brindando un servicio seguro y de calidad para las familias", señaló.

Como parte del programa de rehabilitación de calles y avenidas principales, se reconstruyeron 250 metros lineales de vialidad mediante la colocación de más de dos mil metros cuadrados de concreto hidráulico de alta resistencia, mejorando la conexión entre Lomas de Ecuador y la calle Naranjos.

La presidenta municipal recordó que este tramo representaba uno de los puntos con mayor deterioro del municipio, afectando durante años la circulación vehicular y peatonal.

"Hoy entregamos una vialidad moderna, segura y construida con materiales de la más alta calidad, que brindará mejores condiciones de movilidad para las familias juarenses durante muchos años", afirmó.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Juárez continúa impulsando proyectos de infraestructura que mejoran la conectividad, elevan la seguridad vial y responden a las necesidades más apremiantes de la población.