Juárez realiza la eleccion del Impulsora Municipal 2026

Isabela Gil Rodríguez fue elegida Impulsora Municipal 2026 en Juárez tras presentar su proyecto ante autoridades del DIF Juárez

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Con el objetivo de fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida pública, el DIF Juárez llevó a cabo la elección del Impulsor Municipal 2026, figura que representará durante un año las propuestas, inquietudes e intereses de la niñez juarense.

El proceso fue encabezado por la presidenta del DIF Juárez, Mónica Oyervides Acosta, a través de la Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, y reunió a 30 aspirantes, de los cuales 11 finalistas presentaron sus proyectos ante autoridades municipales y un comité evaluador.

Tras la deliberación, Isabela Gil Rodríguez, de 12 años, fue elegida como Impulsora Municipal de Juárez 2026. Durante su encargo, representará a la niñez y adolescencia del municipio en diversos eventos y actividades, además de compartir con otros municipios las iniciativas desarrolladas en Juárez.

La presidenta del DIF Juárez subrayó la importancia de generar espacios que permitan a niñas, niños y adolescentes involucrarse en los asuntos públicos y contribuir con sus ideas al desarrollo de la comunidad.

Para nosotros, desde el DIF, es muy importante reconocer que quienes están aquí representan el presente y el futuro de nuestro municipio. Este tipo de actividades fomentan la participación activa de niñas, niños y adolescentes, en quienes pensamos al momento de tomar decisiones como gobierno

Asimismo, destacó que el programa del Impulsor Municipal busca generar espacios donde la niñez y adolescencia puedan reflexionar, proponer y participar en temas que contribuyan al desarrollo del municipio.

Es de suma importancia la participación de los padres de familia, porque enseñarles desde pequeños cómo se construyen las ciudades y las comunidades es fundamental para que se involucren y se preocupen por mejorar su entorno

En el marco del evento también se reconoció el trabajo de Sophia Isabella Martínez, quien se desempeñó como Impulsora Municipal durante 2025, destacando su labor como promotora de la participación de más niñas, niños y adolescentes en temas relacionados con la toma de decisiones dentro del municipio.

Como parte del proceso, las y los participantes debieron cumplir con diversos requisitos, entre ellos tener entre 10 y 17 años, residir en el municipio de Juárez y cursar sus estudios en una institución educativa de la Secretaría de Educación Pública dentro del municipio.

Cada aspirante presentó un proyecto enfocado en temas de interés para la niñez y adolescencia, como medio ambiente, uso responsable de redes sociales, ciberseguridad, manejo adecuado de plataformas digitales y bienestar animal.

Finalistas expusieron ante comisión municipal

Durante la jornada final, las y los 11 finalistas expusieron sus propuestas ante la Comisión de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes de Juárez, cuyos integrantes emitieron su voto para elegir a la nueva representante.

Al concluir el evento, todas y todos los participantes recibieron un reconocimiento por su esfuerzo y compromiso, además de una invitación para integrarse a la Comisión de Participación y continuar impulsando iniciativas en beneficio de la niñez juarense.