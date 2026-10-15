Juárez lleva brigada de servicios a la colonia Los Cometas

La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, coordinó un despliegue de dependencias locales y de Nuevo León en la colonia Los Cometas, a través de la iniciativa “¡Miércoles a la Orden!”.
Durante la brigada masiva, la presidenta municipal caminó por el sector para dialogar con los colonos y dar fluidez a las peticiones rezagadas tanto del orden municipal como estatal. Oyervides Acosta enfatizó que la prioridad de su administración es consolidar un gobierno itinerante que facilite la vida administrativa de las familias sin que tengan que trasladarse a las oficinas gubernamentales.
“Queremos escucharlos, conocer sus preocupaciones y ayudarlos a dar seguimiento a los trámites que tienen pendientes. Agradezco a todas las familias que se acercaron y a los servidores públicos que se sumaron aquí, en Los Cometas”, declaró.
Impulso al sector femenino y alianzas de gobierno
La jornada destacó por la colaboración de Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, quien se unió al recorrido municipal. Salazar Marroquín ponderó la vinculación entre gobiernos como una plataforma que permite capacitar a las ciudadanas, vincularlas a puestos laborales o impulsarlas a abrir sus propios comercios.
Oferta integral de servicios para la comunidad
El evento concentró múltiples soluciones en un mismo espacio público, abarcando las siguientes áreas de atención:
- Salud comunitaria: El personal médico ofreció revisiones odontológicas y generales, asesoría en nutrición, esquemas de vacunación y brigadas de lentes económicos. Los animales de compañía también recibieron vacunas antirrábicas.
- Finanzas y patrimonio: El municipio dispuso de módulos con descuentos en el impuesto predial, mientras que dependencias como FOMERREY y el área de tenencia de la tierra brindaron asesoramiento para escrituras, contratos de cesión de derechos y regularización patrimonial.
- Identidad y legalidad: Se facilitó la consulta de la CURP y la expedición de actas aclaratorias. Asimismo, el Instituto de Defensoría Pública y el SAT ofrecieron orientación fiscal y legal gratuita.
- Bienestar y ecología: Se distribuyó leche a bajo costo, se difundieron las opciones académicas de la UNIFREIRE y los beneficios de la tarjeta FINABIEN. En materia ambiental, se donaron árboles y se impartió el taller infantil Guardianes de la Naturaleza.