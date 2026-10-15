Juárez lleva brigada de servicios a la colonia Los Cometas

Salazar Marroquín ponderó la vinculación entre gobiernos como una plataforma que permite capacitar a las ciudadanas, vincularlas a puestos laborales

La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, coordinó un despliegue de dependencias locales y de Nuevo León en la colonia Los Cometas, a través de la iniciativa “¡Miércoles a la Orden!”.

Durante la brigada masiva, la presidenta municipal caminó por el sector para dialogar con los colonos y dar fluidez a las peticiones rezagadas tanto del orden municipal como estatal. Oyervides Acosta enfatizó que la prioridad de su administración es consolidar un gobierno itinerante que facilite la vida administrativa de las familias sin que tengan que trasladarse a las oficinas gubernamentales.

“Queremos escucharlos, conocer sus preocupaciones y ayudarlos a dar seguimiento a los trámites que tienen pendientes. Agradezco a todas las familias que se acercaron y a los servidores públicos que se sumaron aquí, en Los Cometas”, declaró.

Impulso al sector femenino y alianzas de gobierno

La jornada destacó por la colaboración de Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, quien se unió al recorrido municipal. Salazar Marroquín ponderó la vinculación entre gobiernos como una plataforma que permite capacitar a las ciudadanas, vincularlas a puestos laborales o impulsarlas a abrir sus propios comercios.

Oferta integral de servicios para la comunidad

El evento concentró múltiples soluciones en un mismo espacio público, abarcando las siguientes áreas de atención: