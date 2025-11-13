Juárez lanza la campaña 'Descuentos a la Orden' por el Buen Fin

Una estrategia que busca apoyar la economía de las familias juarenses mediante facilidades para la liberación de vehículos en corralón

Con motivo del Buen Fin, el Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Vialidad y Tránsito, dio inicio a la campaña “Descuentos a la Orden”, una estrategia vigente del 10 al 30 de noviembre de 2025, que busca apoyar la economía de las familias juarenses mediante facilidades para la liberación de vehículos en corralón y la autorización de folios de licencia de conducir a precios preferenciales.

Como parte de esta campaña, se aplicarán cuotas fijas especiales para la liberación de infracciones, estableciendo un pago único de 3,500 pesos para automóviles y 1,000 pesos para motocicleta (no aplican multas por alcohol ni adeudos a terceros por daños). Además, los vehículos que se encuentren en el corralón podrán acceder a descuentos sobre el adeudo total, de acuerdo con el tiempo de resguardo:

•Un 30% de descuento para unidades con una estancia de uno a tres meses.

•Un 50% de descuento para las que tengan de tres a seis meses.

•Un 70% de descuento para aquellas con más de seis meses de resguardo.

En el caso de las motocicletas, se aplicará una cuota única total de 500 pesos para su liberación.

Para realizar el trámite, las y los interesados deberán presentar la factura del vehículo (a su nombre o endosada), póliza de seguro vigente, tarjeta de circulación con refrendo 2025, licencia vigente, credencial de elector, comprobante de domicilio, y en caso de que el vehículo pertenezca a una empresa, poder notariado.

Asimismo, como parte de la campaña de descuentos, se ofrece un costo único preferencial de 400 pesos para la autorización de folios de licencia de conducir en el municipio por primera vez. Este es el primer paso para la obtención del documento oficial que otorga el Instituto de Control Vehicular.

Para obtener la autorización, se deberá ser residente del municipio y presentar identificación oficial o INE, comprobante de domicilio reciente de Juárez, carta de buena salud, CURP y tres fotografías tamaño infantil.

En el caso de menores de 16 y 17 años, será necesario presentar carta responsiva firmada por el tutor, acta de nacimiento, identificación con fotografía del menor, además de los documentos antes mencionados. Los menores deberán acudir acompañados de su tutor.

Ambos programas estarán disponibles en la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal, ubicada en Camino La Paz N° 100, colonia Joaquín Garza y Garza, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.