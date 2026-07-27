Juárez impulsa bienestar animal con jornada 'Dejando Huella'

Durante “Dejando Huella” se realizará una jornada de adopciones con ejemplares rescatados y actualmente resguardados por el Centro de Bienestar Animal

El municipio de Juárez celebrará este domingo 26 de julio la jornada “Dejando Huella”, una iniciativa que combinará servicios veterinarios gratuitos, adopciones responsables y actividades recreativas para promover el cuidado adecuado de los animales de compañía.

El evento se desarrollará de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Comunitario Monte Kristal, donde las familias podrán acudir acompañadas de sus perros y recibir orientación especializada sobre salud, comportamiento y tenencia responsable.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta explicó que la jornada, organizada por el Centro de Bienestar Animal con motivo del Día Mundial del Perro, busca fortalecer una cultura de respeto y protección hacia las mascotas.

“Queremos que las familias disfruten de un espacio pensado para convivir con sus mascotas, pero también para acercarles servicios, orientación y acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. El bienestar animal también es una prioridad para nuestro gobierno”, expresó.

Ofrecerán vacunas y desparasitación sin costo

Como parte de la jornada se instalará un módulo de atención veterinaria en el que serán aplicadas 300 vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación interna y externa.

El personal municipal también brindará recomendaciones sobre los cuidados que requieren perros y gatos, además de información relacionada con las campañas gratuitas de esterilización y los programas de adopción que mantiene el Gobierno de Juárez.

Otro de los espacios estará dedicado al comportamiento canino, donde especialistas orientarán a las familias sobre socialización, educación, ejercicio, estimulación mental y manejo responsable, con el propósito de mejorar la convivencia dentro del hogar.

Perros rescatados buscarán una nueva familia

Durante “Dejando Huella” se realizará una jornada de adopciones con ejemplares rescatados y actualmente resguardados por el Centro de Bienestar Animal.

Las personas interesadas conocerán los requisitos y responsabilidades que implica integrar una mascota a la familia, así como los cuidados básicos y el seguimiento posterior que se ofrece para procurar una adaptación adecuada.

La actividad busca brindar una segunda oportunidad a perros que se encuentran en espera de un hogar responsable, además de sensibilizar a la población sobre la importancia de evitar el abandono.

Preparan concursos y actividades para las familias

El programa incluirá un concurso de disfraces con la participación de 25 perros registrados previamente mediante la plataforma Soy Juarense. Los ganadores serán seleccionados de acuerdo con los aplausos del público.

También se realizará una lotería con premios para mascotas y distintas dinámicas en las que serán regalados 10 baños para perros de pelo corto. Además, las primeras familias en llegar recibirán una de las 300 pelotas que entregará el Centro de Bienestar Animal.

Entre 15 y 20 emprendedores locales participarán con la venta de alimento, juguetes, ropa, premios, accesorios y productos de higiene, así como servicios de atención veterinaria, estética y entrenamiento canino.

El municipio destacó que esta jornada complementa las acciones emprendidas desde la reciente apertura del Centro de Bienestar Animal, donde se ofrecen consultas veterinarias, vacunación, esterilizaciones gratuitas con cita, atención de reportes y programas de adopción responsable.

El Gobierno Municipal invitó a las familias juarenses a participar con sus mascotas y conocer los servicios disponibles para contribuir a su protección y calidad de vida.