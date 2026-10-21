Juárez ilumina Presidencia de rosa y promueve mastografías

Estos servicios se brindan en la Unidad de Atención Médica Garza y Garza, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas

Como un llamado urgente a la prevención, la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, encabezó el encendido de luces de la Presidencia Municipal, edificio que permanecerá iluminado de color rosa todas las tardes y noches de octubre como símbolo de solidaridad y concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

Durante el evento, enmarcado en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, destacó que la iniciativa busca romper tabúes y motivar a las ciudadanas a realizarse revisiones médicas periódicas. Asimismo, recordó la importancia de aprovechar la infraestructura y los servicios de salud gratuitos que ofrece la administración para la población vulnerable.

"Hacemos este encendido rosa en la presidencia como un recordatorio más de que como gobierno municipal seguimos apostando a tener condiciones dignas para atendernos todas y todos. Seguimos fortaleciendo los sistemas de salud para aquellas que no tienen ningún tipo de derechohabiencia", expresó.

Espacios seguros y atención integral

La edil subrayó que un diagnóstico a tiempo marca la diferencia en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad, por lo que instó a las mujeres a no postergar sus citas médicas y acudir de inmediato ante cualquier señal de alerta.

Recordó que mantiene una oferta permanente de mastografías gratuitas, consultas de medicina general y ginecología, exploraciones clínicas de mama y orientación preventiva tanto para el cáncer de mama como para el cervicouterino. Estos servicios se brindan en la Unidad de Atención Médica Garza y Garza, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, sujetos a disponibilidad.

Metas y estadísticas de salud en 2026

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ana Karen Tamez Fernández, compartió el balance de las acciones clínicas realizadas en el municipio durante el año 2026:

262 mastografías gratuitas efectuadas en lo que va del año.

efectuadas en lo que va del año. 75 estudios correspondientes de manera específica al mes de octubre.

100 estudios es la meta proyectada para alcanzar al cierre del programa "Octubre Rosa".

Enfatizó el valor de dar un acompañamiento integral a las pacientes para asegurar la continuidad de sus tratamientos especializados. Detalló que, bajo este esquema de seguimiento, 33 mujeres han recibido un diagnóstico, de las cuales nueve se encuentran actualmente en proceso de atención médica y cinco han concluido exitosamente su tratamiento.