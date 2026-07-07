Juárez fortalece su seguridad con torres de videovigilancia

Los nuevos equipos están diseñados para optimizar el rastreo en tiempo real y coordinar de forma inmediata el despliegue de patrullas

En un esfuerzo por blindar los accesos y sectores prioritarios del municipio, la administración de la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta puso en operación dos nuevas torres móviles de videovigilancia de alta tecnología en la colonia Valle de Santa Isabel.

Con esta última incorporación, la infraestructura de seguridad de Juárez alcanza un total de siete torres móviles, 140 cámaras directamente enlazadas al sistema de monitoreo del C4 Inteligente y 30 puntos fijos de videovigilancia táctica que operan las 24 horas del día.

Los nuevos equipos están diseñados para optimizar el rastreo en tiempo real y coordinar de forma inmediata el despliegue de patrullas ante emergencias y operativos especiales.

La inversión en tecnología continuará durante la administración

Durante el arranque de operaciones de los dispositivos en Valle de Santa Isabel, Oyervides Acosta enfatizó que la inversión en tecnología continuará expandiéndose durante su gestión para consolidar un blindaje preventivo metropolitano eficaz.

"Las unidades de videovigilancia nos van a permitir seguir trabajando y reforzar esfuerzos en materia de prevención del delito. Estamos fortaleciendo toda la capacidad operativa en materia de seguridad en Juárez, no solamente para los vecinos que vivimos dentro del municipio, sino también para las personas que constantemente lo cruzan para llegar a sus destinos y para todas las personas que nos visitan", expresó Oyervides.

Buscan reforzar la prevención del delito en el municipio

La ampliación de esta red de cámaras busca cerrar el paso a los grupos delictivos en las colindancias del municipio y robustecer los patrullajes de la corporación local para brindar mayor tranquilidad a las familias juarenses.