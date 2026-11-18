Este sistema integrado por cuatro drones equipados con inteligencia artificial, cámaras térmicas y estaciones automatizadas

Con tecnología de última generación que permitirá monitorear emergencias desde el aire, transmitir imágenes en tiempo real a las patrullas y fortalecer la capacidad de respuesta policial, el Gobierno de Juárez encabezado por Mónica Oyervides, puso en marcha una nueva Unidad de Inteligencia Aérea, como parte de la modernización de su estrategia de seguridad pública.

Este sistema integrado por cuatro drones equipados con inteligencia artificial, cámaras térmicas y estaciones automatizadas, cuya operación permitirá ampliar la vigilancia preventiva a una cobertura estimada del 98 por ciento de la zona poblada del municipio.

Unidad aérea fortalecerá la vigilancia preventiva

La alcaldesa destacó que la incorporación de esta tecnología representa un avance en la transformación de la corporación policial, al contar con mayores herramientas para anticipar riesgos, atender reportes ciudadanos y coordinar operativos de manera más eficiente.

“La seguridad va mucho más allá de las apariencias. Se construye con estrategia, con inteligencia y sobre todo desde la prevención”, afirmó.

Entre estos avances, destacó la incorporación de más de 100 patrullas, 140 cámaras conectadas al C4, siete torres móviles de vigilancia y el fortalecimiento de las delegaciones de seguridad, acciones que complementan las estrategias de prevención social y atención a las zonas prioritarias.

Drones operarán durante el día y la noche

Los equipos cuentan con tres cámaras de alta resolución de 48 megapíxeles, sensores térmicos, telémetros láser y herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento y seguimiento de personas y vehículos. Además, tienen una autonomía máxima de vuelo de 54 minutos y capacidad para realizar operaciones durante el día y la noche.