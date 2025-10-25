Juárez estrena cancha sintética y área familiar en Los Puertos

El terreno abandonado se convirtió en un espacio deportivo y recreativo que promueve la convivencia entre familias juarenses.

En un tiempo récord de 70 días, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, logró transformar un terreno abandonado y de terracería en una de las canchas de pasto sintético más modernas y grandes del municipio, consolidando así el nuevo Espacio de Unidad Los Puertos.

Ante la presencia de vecinos, madres, padres y decenas de niñas y niños, el presidente municipal destacó que esta obra, iniciada a finales de agosto y que se planeaba concluir en 90 días, representa un nuevo espacio de convivencia y recreación abierto para todos los juarenses.

“Cuando estuve en campaña, la gente me preguntaba si construiría más polivalentes porque creían que sólo ahí los niños podían desarrollarse plenamente. Hoy demostramos que con los Espacios de Unidad para generar comunidad, ofrecemos más atención, más inclusión y más oportunidades para todos. Ese es uno de nuestros mayores compromisos como gobierno”, expresó el alcalde.

Arratia Cruz señaló que durante dos décadas los espacios públicos reflejaron el olvido institucional hacia la ciudadanía, pues no se brindaban lugares dignos ni seguros para la sana convivencia.

“Desde el primer día decidimos comenzar con lo más importante: las familias de Juárez. Al ponerlas en el centro, nuestros proyectos giran en torno a sus necesidades. Ejemplo de ello es el programa ‘Uniformes a tus Órdenes’, que en menos de dos meses ha entregado casi 150 mil uniformes a niños de preescolar y primaria”, enfatizó.

El edil explicó que los Espacios de Unidad están diseñados estratégicamente cerca de las escuelas, para que las niñas y niños puedan utilizarlos también durante sus clases de educación física y complementar su desarrollo educativo. Asimismo, adelantó que se proyecta una segunda etapa, que incluirá un parque lineal sobre la avenida Del Río, con áreas arboladas y seguras para el tránsito peatonal.

Por parte de los vecinos, Corina Cosme tomó la palabra para agradecer al alcalde por su cercanía y por impulsar acciones en beneficio de la niñez juarense, destacando el impacto positivo que han tenido estos espacios en la ciudadanía.

A su vez, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura Urbana, César García Cavazos, informó que la nueva cancha de 1,500 metros cuadrados responde directamente a las necesidades de los habitantes de la colonia ubicada en la zona norte, quienes pedían espacios adecuados para la práctica del deporte y la convivencia familiar.

“Todos los espacios que hemos construido han tenido una gran aceptación. Los vecinos los utilizan día y noche, y esa es precisamente la visión del alcalde, que los ciudadanos recuperen los lugares que siempre les pertenecieron”, señaló el funcionario.

El Espacio de Unidad Los Puertos cuenta con una amplia cancha de pasto sintético, juegos infantiles, cuatro aparatos de ejercicio, mobiliario urbano, nuevas banquetas y andadores, además de iluminación y reja perimetral para garantizar la seguridad de los usuarios.