Juárez entrega más de 150 mil uniformes escolares gratis

Con ello, Juárez se mantiene como el único municipio de Nuevo León que entrega gratuitamente este apoyo a estudiantes de preescolar y primaria

Por segundo año consecutivo, el municipio de Juárez inició la entrega gratuita de uniformes escolares para estudiantes de preescolar y primaria.

Desde la presidencia municipal, la alcaldesa Mónica Oyervides y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, dieron el banderazo de salida a las unidades que distribuirán más de 150 mil uniformes en 272 escuelas públicas.

Posteriormente, las autoridades acudieron a la Escuela Primaria Raymundo Rivera Villarreal, en el Fraccionamiento Arcadia, donde se realizó la primera entrega de esta segunda edición del programa “Uniformes ¡A Tus Órdenes!”.

Entregan kits para reducir gastos familiares

Cada estudiante recibirá un kit integrado por camisa, chamarra, pants y short o short falda, con lo que se busca reducir uno de los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases.

La alcaldesa Mónica Oyervides destacó que el programa busca además generar un sentido de pertenencia entre las niñas y niños.

“Cuando decidimos lanzar este programa por supuesto que lo hicimos principalmente por apoyar a la economía de las familias del municipio. Sin embargo, también queríamos darle una identidad a nuestras niñas y niños, un sentido de pertenencia que ellos sepan que tiene un gobierno que los respalda y que apoya su presente y futuro”.

Juárez mantiene programa único en Nuevo León

Con ello, Juárez se mantiene como el único municipio de Nuevo León que entrega gratuitamente este apoyo a estudiantes de preescolar y primaria.