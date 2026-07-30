Juárez alista festejos para adultos mayores durante agosto

DIF Juárez abrió la convocatoria para elegir al Rey y Reina 2026 y anunció actividades recreativas para celebrar el Día de las Personas Adultas Mayores

Con un programa de actividades recreativas, culturales y de integración, el municipio de Juárez conmemorará durante agosto el Día de las Personas Adultas Mayores, además de lanzar la convocatoria para el certamen "Rey y Reina 2026", dirigido a habitantes de 60 años o más.

La alcaldesa Mónica Oyervides informó que esta iniciativa, organizada por el DIF Juárez, busca reconocer el talento, la participación y el entusiasmo de las personas adultas mayores, al tiempo que promueve espacios de convivencia y bienestar.

"Estas actividades buscan generar espacios donde las y los adultos mayores puedan convivir, desarrollar sus talentos y disfrutar de experiencias que fortalezcan su salud física, emocional y social, por eso siempre buscamos dar una atención digna e integral", expresó la alcaldesa.

Las personas interesadas podrán participar en disciplinas como canto, baile, declamación poética, manualidades y otras expresiones artísticas.

Para inscribirse deberán presentar identificación oficial y comprobante de domicilio de Juárez.

El registro permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en la Estancia de Día para Adultos Mayores, ubicada en la colonia Los Reyes. También podrán solicitar informes a través de la página de Facebook del DIF Juárez o al teléfono 81 2904 6804.

El certamen forma parte de la agenda conmemorativa del Día de las Personas Adultas Mayores, que se celebra el 28 de agosto, e incluye juegos de integración, presentaciones artísticas y culturales, sesiones de activación física, bailes, viajes recreativos, además de la coronación y entrega de reconocimientos a las y los participantes.

La presidenta municipal destacó que la Estancia de Día para Adultos Mayores brinda atención permanente para fomentar un envejecimiento activo y saludable.

Detalló que, a través de este espacio, más de 300 personas adultas mayores han mejorado su calidad de vida.