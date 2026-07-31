Juan Diego entra a cirugía; conductor de Ruta 1 pierde una pierna

El operador del autobús de Transpaís, José Luis, de 57 años, continúa internado en el Hospital Metropolitano bajo observación médica

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Juan Diego Méndez, de 20 años, el peatón que resultó prensado durante el accidente entre un camión de Transpaís y una unidad de la Ruta 1 Pilares en el Centro de Monterrey, fue trasladado durante las últimas horas a un hospital particular para continuar con su atención médica.

El traslado fue cubierto por la empresa Transpaís, que brindó el apoyo para su ingreso al nuevo nosocomio.

De acuerdo con familiares, el joven se encuentra estable y acaba de ingresar a cirugía.

En tanto, Juan Antonio Espinoza Pérez, de 36 años, conductor de la Ruta 1 Pilares, permanece hospitalizado luego de ingresar al Hospital General de Zona No. 21 con una fractura expuesta de tibia en la pierna izquierda, lesión que derivó en una semiamputación.

Aunque los médicos realizaron maniobras para intentar salvar la extremidad, la gravedad de las heridas obligó a practicarle la amputación de la pierna.

Respecto al operador del autobús de Transpaís, José Luis, de 57 años, continúa internado en el Hospital Metropolitano bajo observación médica.

En el ámbito legal, la Fiscalía solicitó este jueves la audiencia de control para definir la situación jurídica del conductor de Transpaís, la cual fue programada para este viernes a las 12:00 horas.

Será entonces cuando un juez determine si existen elementos para formular imputación por los hechos ocurridos durante el accidente.