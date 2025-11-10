Jóvenes saltan de camión en movimiento tras incendiarse

El fuego inició mientras la unidad avanzaba sobre bulevar Miguel de la Madrid en Guadalupe y los pasajeros se arrojaron al asfalto para ponerse a salvo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuatro jóvenes se arrojaron de un camión de carga en movimiento luego de que la unidad comenzara a incendiarse mientras circulaba sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana de este domingo 9 de noviembre, a la altura de Lázaro Cárdenas, en sentido oriente a poniente. El momento quedó captado en video por la cámara de un automovilista que transitaba por la zona.

En las imágenes se observa que el vehículo comienza a desviarse mientras avanza, aparentemente tras perder el control. En ese instante, las puertas de la unidad se abren y los cuatro tripulantes saltan hacia la carpeta asfáltica con el camión todavía en movimiento. Ninguno de ellos se queda a bordo.

Tras el salto, el vehículo continúa avanzando y desacelera poco a poco. Para ese momento, el cofre ya presentaba fuego visible. Según la secuencia captada en video, se trató de un incendio súbito que habría iniciado por una falla mecánica, aunque no se detalló el tipo de avería.

En la grabación se aprecian conductores de otros vehículos que frenaron para brindar apoyo a los jóvenes que acababan de saltar del camión. A lo lejos, también se observa cómo el fuego se intensifica hasta envolver gran parte de la cabina.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no hubo otros automóviles afectados. Tampoco se reportaron lesiones de consideración entre los tripulantes que se arrojaron para ponerse a salvo.