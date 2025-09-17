Jóvenes roban botín de $250,000 pesos de joyería en San Nicolás

De acuerdo con las autoridades, los asaltantes se llevaron dos medallas de San Judas Tadeo, valuadas en $170,000 y $86,000 pesos, respectivamente

Durante este lunes por la tarde, una joyería ubicada en una plaza comercial del municipio de San Nicolás sufrió del robo de varias piezas, las cuales suman un valor de $256,000 pesos.

De acuerdo con las autoridades, el atraco ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando un grupo de jóvenes ingresó a la Joyería Karval, donde se hicieron pasar por clientes.

Para pasar desapercibidos realizaron dos visitas, la primera dos horas antes para intentar pasar desapercibidos; en esta se interesaron en unas cadenas y se retiraron.

Ya en la segunda, pidieron ver dos dijes de San Judas Tadeo, uno valuado en $170,000 pesos y otro en $86,000; una vez en sus manos, huyeron corriendo del establecimiento.

La Policía de San Nicolás y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes para dar con los asaltantes.