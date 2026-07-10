Jóvenes regios tardan más en dejar el hogar familiar

Solo el 14% de los jóvenes se independiza antes de los 18 años, cifra inferior al promedio nacional; el alto costo de vida figura entre las principales razones

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Rosa Mar se independizó a los 16 años a inicios de los 80s, mientras que Nalley actualmente tiene 30 y por más que quiera todavía no puede salir de casa de sus papás.

No son casos aislados sino un fenómeno generalizado en el que abandonar el nido es cada vez menos común entre los jóvenes regiomontanos, de acuerdo con el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva muestran que las generaciones anteriores salían del hogar durante sus primeros 18 años de vida con mayor frecuencia que ahora.

Para los nacidos entre 1961 y 1967 el porcentaje de independencia al cumplir la mayoría de edad, o incluso antes, era del 26% de la población, una cifra que cayó al 14% para los jóvenes de 1998 a 2007.

Rosa Mar recuerda que su aventura fuera del nido comenzó cuando se casó.

“Me enamoré de mi príncipe azul y me salí de casa para ya no regresar, ahí me quedé con mi esposo”, comparte, “estuvimos en una casa prestada unos años, que era la casa de mis suegros, y ya después en el trabajo de mi esposo lograron otorgarle el Infonavit y estamos desde entonces en Escobedo”.

La encuesta, que durante décadas ha monitoreado el comportamiento de al menos cinco generaciones y cuyos resultados más recientes se publicaron en abril, no contempla los motivos por los que se posterga la independencia.

Sin embargo, jóvenes sondeados por INFO7, como Nalley y su pareja, consideran que detrás del fenómeno está el alto costo de vida actual.

“Está muy caro todo para vivir aquí en Monterrey, siento que también lo que se gana en los trabajos no se compensa con lo que hay que gastar".

“Mis papás son muy conscientes y saben que no es lo mismo que en sus tiempos, que no tenemos el mismo acceso a las cosas como antes, afortunadamente no me presionan, pero es un sueño mío salirme ya”, platica la joven.

Contrastante es la opinión de otras generaciones, como la de Federico, que se independizó hace décadas cuando tenía 19.

“Para la gente de nuestra época si no hacemos algo de provecho, aunque sea el sábado o el domingo, que es nuestro descanso, nos sentimos como que no nos rindió el día, esa es la diferencia".

“La cosa es que hoy en día los muchachos están mucho en el celular, en el internet”, opina.

El estudio del Inegi, sin embargo, revela datos sobre el comportamiento laboral de los actuales jóvenes regios: comienzan a trabajar antes que la generación más vieja analizada.

Y es que el 58% de los nacidos entre 1961 y 1967 tuvieron su primer empleo en sus primeros 18 años de vida, una cifra menor que el 59% de la generación 1998-2007.

“Mucha gente tiene la realidad bien alterada, viven en una burbuja muy grande y de ahí no salen de su privilegio".

“Está muy caro todo, yo estuve dos años independizado, pero ahorita vivo otra vez con mis papás por lo económico”, compartió Iván de 24 años.

Aunque el fenómeno se presenta prácticamente en toda la República Mexicana, en Nuevo León es particularmente marcado.

La estadística indica que el 14% de independencia entre jóvenes regios es menor que la media nacional, equivalente a 16%.