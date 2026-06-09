Jóvenes protagonizan aparatoso choque en la colonia Reforma

El automóvil deportivo resultó con daños de consideración en la parte frontal, mientras que la vialidad permaneció parcialmente obstruida

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Un grupo de jóvenes se vio involucrado en un aparatoso accidente vial durante la madrugada de este lunes, luego de que el vehículo deportivo en el que viajaban se impactara contra un muro de contención en calles de la colonia Reforma, en Monterrey.

El percance ocurrió sobre la avenida Félix U. Gómez, en su cruce con la calle Pino, donde presuntamente el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra la estructura de concreto.

Tras el impacto, testigos reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los ocupantes del automóvil.

Luego de valorar a los involucrados, los socorristas determinaron que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El automóvil deportivo resultó con daños de consideración en la parte frontal, mientras que la vialidad permaneció parcialmente obstruida durante las labores de auxilio y retiro de la unidad.

Elementos de Tránsito de Monterrey tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras correspondientes para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación.

De manera preliminar, trascendió que el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que derivaron en el accidente, aunque serán las autoridades quienes determinen la causa exacta del percance.