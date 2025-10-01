Jóvenes hacen acrobacias en motocicleta en Montemorelos

Dos jóvenes abordó de motocicleta realizaron acrobacias en Avenida Carlos Cantú, los dos quienes aparte no contaban con casco de seguridad.

Dos jóvenes de Montemorelos fueron captados haciendo acrobacias en una avenida de Montemorelos y sin protección poniendo en riesgo su vida.

La acrobacia que realizo el joven es como se le conoce de caballito, en la parte trasera otro acompañante se encontraba en la motocicleta.

La unidad de dos ruedas círculo en una sola rueda, considerado como de riesgo para los dos jóvenes ocupantes de la motocicleta y aparte no contaban con cascos de seguridad ninguno se los dos.

Fue un espacio determinado de casi 50 metros que avanzaron en una sola llanta.

La autoridad continua con operativos en diferentes sitios de Montemorelos para revisar las motocicletas que circulan y cuenten con los documentos en regla y los ocupantes cuenten con sus medidas de seguridad por lo frágil para los que viajan en ellas.