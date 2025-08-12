VIE
14
FEB
30°
EN VIVO
MTY
30°
Soleado
30°
MAX
30°
MIN
VIE
14
FEB
2025
MTY
30°
Soleado
30°
MAX
30°
MIN
Nuevo León
Tamaulipas
Coahuila
▼
Reporte Ciudadano
EN VIVO
Local
Deportes
Espectáculos
Nacional
Internacional
Contacto
Inicio
Nuevo León
Nuevo León
Tamaulipas
Coahuila
Nacional
Internacional
Deportes
Espectáculos
Buscador
En vivo
Contacto
Nuevo León
Jóvenes golpean a estudiante del Cecyt en Pesquería
Por:
Patricia Agüero
19 Julio 2024, 11:07
05
05
Compartir
Tu navegador no soporta el elemento de video.
Comentarios