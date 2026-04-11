Jóvenes combinan el fútbol con gimnasia para celebrar el Mundial

Los atletas sorprendieron a los asistentes al integrar el fútbol en sus diversas coreografías, fusionando el arte gimnástico con la pasión por el deporte rey

Con el fervor que despierta la llegada del Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, liderada por Martha Herrera, celebró con éxito la cuarta edición de la Gala de Gimnasia Artística en Centros Comunitarios.

El Macrocentro Comunitario San Bernabé fue el escenario donde 500 niñas, niños y adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 3 y 17 años, demostraron su disciplina y destreza física.

En esta ocasión, los jóvenes atletas sorprendieron a los asistentes al integrar la temática del fútbol en sus diversas coreografías, fusionando el arte gimnástico con la pasión por el deporte más popular del mundo.

Un encuentro por el desarrollo integral

El evento logró reunir a más de 1,000 espectadores, quienes fueron testigos del avance y talento de los alumnos de los diversos talleres que se imparten en la red de Centros Comunitarios del estado.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión destacó que este tipo de actividades son fundamentales para fomentar el desarrollo integral de las infancias.

A través de la gimnasia —deporte que exige fuerza, flexibilidad, agilidad y coordinación—, la dependencia busca no solo mejorar la forma física y el control corporal de los participantes, sino también formar a los atletas del futuro bajo un entorno de sana convivencia y disciplina.

Participación estatal

La edición 2026 destacó por su amplia convocatoria, contando con la representación de gimnastas provenientes de 17 centros comunitarios, entre los que figuran:

Alianza Real, Allende y Eulalio Villarreal.

Fernando Amilpa, General Zuazua y Héctor Caballero.

Independencia, La Alianza y Los Encinos.

Monte Kristal, Salinas Victoria, San Gilberto y San Bernabé.

Santa Fe, Tierra Propia, Topo Chico y Valle de La Esperanza.

Con esta gala, el gobierno estatal reafirma su compromiso de acercar disciplinas deportivas a todos los rincones del estado, impulsando la salud y el bienestar de la niñez y juventud nuevoleonesa en el contexto de la fiesta mundialista.