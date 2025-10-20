Joven vuelca tras impactarse contra poste en avenida Leones

Luego de perder el control, una menor de 16 años y su acompañante resultaron ilesas tras protagonizar este accidente en el municipio de Monterrey

Durante la mañana de este domingo, una mujer protagonizó un accidente al volcar su vehículo sobre la avenida Leones, en Monterrey.

El incidente se registró en el cruce de la calle Castellana, a la altura de la colonia Cumbre Allegro, donde la conductora perdió el control del automóvil para impactarse contra un poste de concreto en el camellón central.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a las dos jóvenes de 16 años, que viajaban en la unidad.

Personal de Movilidad coordinó las maniobras correspondientes para el retiro del vehículo volcado y el poste dañado.