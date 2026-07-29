Joven termina herido al auxiliar a víctima de asalto en Juárez

La víctima recibió impactos de bala y, tras la agresión, logró escapar de su atacante para refugiarse en su domicilio, donde solicitó ayuda.

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Un joven de 18 años resultó lesionado en una mano luego de enfrentar a presuntos asaltantes cuando intentó ayudar a una persona que era víctima de un robo en calles de la colonia Arcadia, en el municipio de Juárez.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Acacia y Avenida Arcadia, donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como de una ambulancia particular.

De acuerdo con los primeros informes, Kevin Israel Guerrero López, de 18 años, intervino para intentar auxiliar a una persona que estaba siendo asaltada. Posteriormente, cuando se dirigía a su domicilio, fue alcanzado por los presuntos delincuentes, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

Al forcejear con los agresores, el joven sufrió una lesión provocada con un cuchillo en el dedo meñique de una mano. Además, los responsables lograron despojarlo de su teléfono celular antes de darse a la fuga.

Paramédicos atendieron al lesionado en el lugar, mientras que elementos de la Policía de Juárez implementaron un operativo en la zona para tratar de localizar a los presuntos responsables.

Las autoridades ya investigan el caso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los agresores.