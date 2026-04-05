Joven sufre accidente laboral en Mercado de Abastos Estrella

Por: Danea Lázaro 01 Abril 2026, 09:48 Compartir

En el sitio se acordonó el elevador para suspender su funcionamiento, quedando en espera de inspecciones para realizar revisión y diligencias correspondientes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el Mercado de Abastos Estrella en San Nicolás, luego de recibir el reporte de un joven lesionado tras golpearse la cabeza. Los hechos ocurrieron en una de las bodegas marcada con el número 17 ubicada en la Av. Los Ángeles y la Calle C, donde el joven sufrió un golpe en cráneo provocado por la puerta de un elevador mientras intentaba comunicarse con personal en el sótano del lugar. El lesionado de aproximadamente 25 años de edad fue trasladado por sus propios medios al Hospital Universitario, para recibir atención médica. En el sitio se acordonó el elevador para suspender su funcionamiento, quedando en espera de inspecciones para realizar revisión y diligencias correspondientes.