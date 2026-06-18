Joven sufre aborto espontáneo en consultorio de Santa Catarina

La mujer acudió acompañada de su madre para recibir atención médica debido a que desde la noche anterior presentaba fuertes dolores.

Una joven de 19 años sufrió un aborto espontáneo la mañana de este martes al interior de un consultorio médico ubicado en una farmacia del municipio de Santa Catarina, luego de presentar complicaciones durante un embarazo de aproximadamente cinco meses.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado sobre la calle Cuitláhuac número 108, en la colonia Provivienda del Poniente Primer Sector, a donde la mujer acudió acompañada de su madre para recibir atención médica debido a que desde la noche anterior presentaba fuertes dolores.

De acuerdo con los primeros reportes, tras ser valorada por el médico de turno, se le informó que su condición requería atención especializada en un hospital, por lo que no podía ser atendida de manera adecuada en el consultorio.

Luego de recibir la recomendación médica, la joven y su madre salieron del establecimiento y se dirigieron a una parada de transporte público con la intención de trasladarse al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Sin embargo, mientras esperaban el traslado, la joven regresó al consultorio para solicitar acceso al sanitario debido a las molestias que presentaba. Fue en ese lugar donde sufrió el aborto espontáneo.

Ante la emergencia, personal del establecimiento solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio a través de los números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió la pérdida del embarazo.

Paramédicos y autoridades brindaron atención a la joven, quien permanecía acompañada de su madre al momento de la intervención de los servicios de emergencia, a la espera de ser trasladada al Hospital Universitario.