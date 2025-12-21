Joven se salva de ser golpeado por llanta 'voladora' en Santiago

Este joven se levantó de su asiento para atender a unos clientes, cuando presenció como un neumático ingresaba, de forma aparatosa, para destruir todo a su paso

Un joven se salvó de ser arrollado por una llanta que ingresó de forma estrepitosa un negocio, la tarde del pasado viernes, en el municipio de Santiago.

¿Cómo ocurrió este aparatoso accidente?

Estos hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando un vehículo, que circulaba por la Carretera Nacional, perdió uno de sus neumáticos mientras se trasladaba por calles de la comunidad de "El Álamo".

Imágenes captadas por la cámara de vigilancia del video muestran el momento en el que el joven se encontraba sentado, pero al visualizar la posible llegada de unos clientes, se movilizó detrás del mostrador.

Dos hombres ingresaron al establecimiento para adquirir algunos productos, sin pensar lo que pasaría en un momento.

Con un fuerte estruendo, la llanta del vehículo se estrelló contra el cristal del inmueble para ingresar de forma aparatosa y pasar por donde se encontraba el joven sentado unos instantes.

Ante esto, los clientes impresionados le preguntaron al dependiente si se encontraba bien, para después salir del establecimiento e investigar lo sucedido.

El joven fue identificado como Ricardo, quien resultó ileso después de este aparatoso incidente, el cual solo dejó daños materiales.