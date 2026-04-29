Joven sale lesionado al quedar atrapado en amasadora en Allende

El lesionado fue identificado como Alan Gregorio Valdez Alanís, de 18 años, quien posteriormente fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja

Un joven resultó lesionado luego de que una parte de su cuerpo quedase atrapada en una máquina amasadora mientras trabajaba en un negocio de pizzas, en el municipio de Allende.

El incidente se registró en el negocio llamado "Pepperoni's Pizza", ubicado en el cruce de las avenidas Doctor Ramón Flores y Fidel Velázquez, en la colonia Progreso, donde elementos de Protección Civil municipal llegaron al lugar y lograron liberar al trabajador.

El lesionado fue identificado como Alan Gregorio Valdez Alanís, de 18 años, quien posteriormente fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica.

Tras el rescate, autoridades brindaron recomendaciones en el lugar, mientras el caso quedó a disposición del área de inspecciones del municipio para las diligencias correspondientes.