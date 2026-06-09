Joven resulta lesionado tras volcadura en la avenida Gómez Morín

Al lugar arribaron, elementos de Cruz Roja y protección civil de San Pedro, quienes lograron sacar al joven y atenderlo, descartando lesiones de consideración.

Un hombre resultó lesionado, luego de protagonizar un accidente tipo volcadura en la avenida Gómez Morín, en el municipio de Monterrey.

Según el relato del joven identificado como Óscar Enrique zapata Ramírez de 25 años, se encontraba circulando en dirección de norte a sur, cuando el pavimento resbaladizo provocó perdiera el control y se impactará contra un poste, el cual desprendió de su base, haciendo saliera proyectado contra el pastizal.

La camioneta, color blanco, Nissan pick up, terminó totalmente volcada a un costado de la vía.

Al lugar arribaron, elementos de Cruz Roja y protección civil de San Pedro, quienes lograron sacar al joven y atenderlo, descartando lesiones de consideración, únicamente raspones y heridas leves .

Te espero la llegada de elementos viales de Monterrey ñ, así como de la grúa encargada de retirar el vehículo para la re apertura de la vía.