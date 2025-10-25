Joven resulta lesionado tras chocar contra un árbol en Apodaca

Tras el fuerte impacto, el joven habría perdido el conocimiento por algunos minutos, pero posteriormente recobró la conciencia

Un joven resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un árbol, presuntamente después de que otro automovilista le cerrara el paso durante la madrugada de este viernes en el municipio de Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas sobre la carretera Apodaca–Juárez, a la altura de la avenida Gaspar Castaño, en el sector de la colonia Rincón de Huinalá.

De acuerdo con testigos, el conductor de un automóvil Honda, identificado como Francisco Gael, de 19 años, circulaba a alta velocidad cuando otro vehículo le realizó un “cerrón”, provocando que perdiera el control al intentar maniobrar para evitar el impacto. La unidad terminó chocando de frente contra un árbol en el camellón lateral.

Tras el fuerte impacto, el joven habría perdido el conocimiento por algunos minutos, pero posteriormente recobró la conciencia. Paramédicos de Mi Ambulancia arribaron al sitio para brindarle atención médica y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía y de Tránsito de Apodaca acudieron al lugar para abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente, mientras el vehículo siniestrado fue retirado con una grúa.

Las autoridades investigan las causas del percance y buscan establecer la identidad del conductor que presuntamente provocó el incidente.