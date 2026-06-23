Joven resulta lesionado tras ataque a balazos en Monterrey

Agentes investigadores recabaron testimonios de vecinos y posibles testigos para tratar de establecer cómo ocurrió el ataque

Un joven de aproximadamente 20 años, identificado de manera extraoficial como Brandon, resultó lesionado tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Los Altos, al norponiente del municipio de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 04:15 horas en el cruce de las calles Lagos de Moreno y Cocula, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el sector.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, localizaron al joven con heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el sitio antes de trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Universitario, donde quedó internado bajo observación médica.

En la zona, las autoridades mantuvieron un amplio acordonamiento alrededor de un domicilio y de varios vehículos estacionados, debido a la presencia de indicios relacionados con la agresión.

De acuerdo con las primeras indagatorias, agentes investigadores recabaron testimonios de vecinos y posibles testigos para tratar de establecer cómo ocurrió el ataque y esclarecer el móvil de la agresión.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal realizó el levantamiento de evidencias balísticas para integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente.