Joven resulta lesionada tras caída en torre de Valle Oriente

El accidente ocurrió desde el piso 16 y movilizó a rescatistas; la joven fue hospitalizada tras sufrir lesiones en cadera y espalda baja.

Una joven de 19 años resultó lesionada tras sufrir una caída al interior de la Torre Comercial América, en Valle Oriente, en el municipio de San Pedro.

El incidente ocurrió cuando la mujer perdió el equilibrio en el piso 16 y cayó en una sección de escalones, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes atendieron a la joven, la cual inmovilizaron al presentar traumatismo en cadera y espalda baja.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Zona #21 del IMSS para su valoración médica.