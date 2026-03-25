Joven resulta lesionada tras accidente vial en Luis Elizondo

Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines Roma, donde la joven resultó proyectada de una motocicleta tras impactar con un vehículo

Una joven resultó lesionada luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la avenida Luis Elizondo en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines Roma, donde la joven resultó proyectada de una motocicleta tras impactar con un vehículo.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, quienes atendieron a la chica, quien no fue identificada; así mismo, también arribaron elementos de policía para resguardar la zona y retirar los vehículos.

Al momento no se ha dado a conocer la identidad de los involucrados.