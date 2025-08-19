Joven resulta herido en ataque a balazos en la colonia Topo Chico

En el lugar se presentaron elementos de la Policía de San Nicolás y Fuerza Civil, quienes acudieron en una unidad táctica Black Mamba y acordonaron el área

Un joven de 21 años resultó lesionado tras un ataque a balazos registrado la noche del lunes 18 de agosto en la colonia Topo Chico, sobre la avenida Bernardo Reyes, en Monterrey.

La persona herida fue identificada como Rogelio, quien recibió atención inmediata al ser trasladado por un vecino en un vehículo particular hasta un hospital cercano.

De acuerdo con el reporte, al filo de las 19:30 horas varios hombres armados abrieron fuego en contra del joven, lo que originó la movilización de corporaciones policiacas.

En el lugar se presentaron elementos de la Policía de San Nicolás y Fuerza Civil, quienes acudieron en una unidad táctica conocida como Black Mamba y acordonaron el área.

En la escena fueron localizados casquillos de arma de fuego, mismos que quedaron bajo resguardo de peritos de Criminalística y Servicios Periciales, con el fin de determinar el calibre utilizado en la agresión.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con este ataque, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.