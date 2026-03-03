Joven resulta herida tras carambola en Morones Prieto

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió presuntamente cuando el conductor de un automóvil azul Chevrolet perdió el control de la unidad

Una joven de entre 20 y 25 años resultó con una herida en la cabeza que requirió de varias suturas, luego de registrarse un accidente vehicular que involucró al menos a tres automóviles sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevas Colinias, cerca de su cruce con la avenida Pío X.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió presuntamente cuando el conductor de un automóvil azul Chevrolet perdió el control de la unidad, impactó el muro de contención que divide los carriles laterales de los centrales y posteriormente chocó contra otro vehículo, lo que provocó un efecto dominó que alcanzó a un tercer auto.

La joven viajaba en los asientos traseros del vehículo señalado como responsable. Hasta el momento se desconoce si se trataba de un taxi de aplicación. Tras el impacto, fue auxiliada en el lugar por paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes le brindaron los primeros auxilios y le colocaron un vendaje para controlar la sangre. Presentaba manchas hemáticas en distintas partes del cuerpo.

Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, quien trasladó a la mujer, quien no fue identificada, a un hospital cercano.

El automóvil azul quedó obstruyendo uno de los carriles de la vialidad, con daños visibles en la parte lateral derecha, en espera de ser retirado. Los otros dos vehículos involucrados fueron orillados metros más adelante por elementos de Tránsito y Policía de Monterrey, quienes aguardaron la llegada de las aseguradoras para deslindar responsabilidades.

El conductor del vehículo azul, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, fue detenido por las autoridades por la policía de Monterrey.

El accidente provocó afectaciones viales en la zona durante varios minutos.