Joven resulta con quemaduras por descarga eléctrica

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cuahutemoc en un centro medico donde el joven aún no identificado, presuntamente habría tocado los cables de alta tensión

Un joven resulto con quemaduras de segundo y tercer grado luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en una azotea en Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cuahutemoc en un centro medico donde el joven aún no identificado, presuntamente habría tocado los cables de alta tensión recibiendo la descarga.

La cual le provoco quemaduras de segundo y tercer grado en la parte superior del cuerpo, rápidamente al lugar arribaron elementos protección civil de Santa Catarina, así como bomberos Nuevo León quienes ayudaron al descenso del lesionado.

Posteriormente personal de cruz roja, realizaron la revisión y traslado al hospital 21 del IMSS para su atención correspondiente.