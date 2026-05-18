Joven que murió en presa Cerro Prieto intentaba recuperar chancla

Juan José Cepeda Marín, de 18 años, perdió la vida tras ingresar al embalse para intentar recuperar un objeto; su cuerpo fue rescatado

Un joven de 18 años murió ahogado en la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, Nuevo León, luego de internarse en el agua y no volver a salir, en un hecho que movilizó durante horas a corporaciones de rescate.

La víctima fue identificada como Juan José Cepeda Marín, con domicilio en el Ejido La Papa, de acuerdo con el reporte de autoridades y familiares.

Intentó recuperar un huarache y desapareció en el agua

Según los primeros testimonios proporcionados por sus familiares, el joven se encontraba conviviendo y nadando en la presa cuando decidió adentrarse aproximadamente 18 metros dentro del embalse.

Presuntamente, Juan José ingresó para recuperar un huarache de su novia que había sido arrastrado por la corriente, pero después de avanzar en el agua ya no logró regresar a la superficie.

Al notar su ausencia y tras varios minutos sin verlo salir, sus acompañantes solicitaron apoyo inmediato a Protección Civil y a corporaciones policiacas.

Elementos de Protección Civil de Linares, junto con personal de Protección Civil de Nuevo León, desplegaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Las maniobras se extendieron por varias horas y fue hasta las primeras horas de este domingo cuando los rescatistas lograron localizar y recuperar el cuerpo, trasladándolo hasta la orilla de la presa.

Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al sitio confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.