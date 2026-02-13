Joven piscador recibe descarga eléctrica en General Terán

El trabajador de 19 años se encontraba realizando labores de pisca, cuando una levantó una escalera metálica y esta tocó una línea eléctrica de 440 voltios

Rescatistas se movilizaron hasta el municipio de General Terán para atender a un hombre que fue electrocutado sobre la carretera General Terán-China, a la altura del kilómetro 22, en la Huerta San Francisco.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven de 19 años se encontraba realizando labores de pisca, cuando una levantó una escalera metálica y esta tocó una línea eléctrica de 440 voltios de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que recibió la descarga.

El herido fue identificado como Daniel Martínez Maya, originario del municipio de Montemorelos. Debido a estas lesiones, tuvo que ser trasladado de emergencia por personal de Protección Civil municipal al Hospital General de Montemorelos.

Para evitar más casos como este, Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones al realizar maniobras cerca de líneas eléctricas.