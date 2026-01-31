Joven pierde la vida en accidente vial en la carretera a Saltillo

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el conductor ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad confirmaron el fallecimiento en el sitio

Un joven de 19 años perdió la vida tras verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, a la altura de la Universidad Tecnológica.

Impacto contra muro de contención

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor se impactó contra un muro de contención de lámina. A consecuencia del fuerte choque, el joven salió proyectado del vehículo.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el conductor ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad confirmaron el fallecimiento en el sitio y procedieron a realizar las diligencias correspondientes.

Autoridades activan protocolos

Personal de la policía estableció contacto con los familiares del joven para dar seguimiento al protocolo legal establecido en este tipo de casos.

Al lugar acudieron unidades de policía, tránsito y cuerpos de auxilio, quienes aseguraron el área y apoyaron en las labores de atención y control vial.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han informado las posibles causas del accidente y señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos.