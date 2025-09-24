Joven muere tras ser electrocutado y caer dos metros en Monterrey

Por: Danea Lázaro 23 Septiembre 2025, 16:36

Al llegar a al domicilio donde ocurrió el accidente, los paramédicos realizaron seis ciclos de reanimación, sin embargo, el joven de 24 años no respondió

Un joven murió luego de sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba realizando trabajos en el techo de una vivienda. Los hechos ocurrieron en la calle Jesus C Trevino en la Col. Ancon Del Huajuco, en Monterrey, donde elementos de Protección Civil del estado, CRUM y Cruz Roja acudieron para realizar las maniobras correspondientes de reanimación. Luego del arribo de los cuerpos de emergencia le realizaron seis ciclos de reanimación sin embargo, fue declarado sin signos vitales. La víctima, identificada como Jaziel Rodríguez, de 24 años, además de ser electrocutado, cayó de una altura aproximada de dos metros, quedando tendido en el patio de la vivienda sin vida. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía de Monterrey se mantienen acordonando la zona en la espera del levantamiento del cuerpo, mientras que familiares y amigos del hombre permanecen afuera del lugar.