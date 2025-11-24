Joven muere tras ser atacado con arma blanca en Montemorelos

El lugar donde se registraron los hechos fue acordonado, mientras que agentes ministeriales recabaron datos para las investigaciones correspondientes

Un jóven perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en Montemorelos, durante las primeras horas de la madrugada.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que los hechos se registraron en la calle Jazmín de la Colonia Morelos 2 en el municipio mencionado.

La policía recibe el reporte de varias personas pidiendo auxilio entre ellas la madre del jóven a quien lo abordaron a un vehículo Chevy en color arena en la parte trasera.

El joven identificado como Maicol Lozano García de 22 años de edad, el cual fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja los cuales pretendian reanimarlo, por las heridas que presentaba por el arma blanca ya no pudieron y este habria perdió la vida.

El lugar donde se registraron los hechos fue acordonado por la Policía Local y posterior Agentes Ministeriales los cuales recabaron datos para las investigaciones y espera de la llegada de elementos periciales.

Las autoridades esperan la llegada de elementos del Servicio Médico Forense quienes trasladaron el cuerpo al anfiteatro para la autopsia de ley correspondiente.