Joven muere ahogado en el río Las Trancas, en Cadereyta

Un joven perdió la vida durante la noche de este domingo luego de meterse a nadar en el río Las Trancas, en Cadereyta Jiménez, aparentemente bajo los efectos del alcohol, mientras convivía con un grupo de amigos que se desplazaban en un vehículo tipo razer.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven identificado como José decidió ingresar al agua, pero ya no pudo salir por sus propios medios. Sus acompañantes, en lugar de auxiliarlo, abandonaron el sitio y lo dejaron a su suerte en los márgenes del río, ubicado en la zona conocida como Hacienda Las Trancas y Sabarado.

Elementos de Protección Civil de Cadereyta acudieron al lugar tras recibir el reporte e iniciaron maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos, José ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras autoridades municipales y peritos realizaban las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.