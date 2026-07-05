Joven motociclista resulta lesionado en accidente en Montemorelos

Un motociclista sufrió lesiones de consideración tras derrapar y quedar bajo un auto estacionado en la avenida Cementerio, en Montemorelos

Un joven motociclista resultó seriamente lesionado en un accidente vial registrado durante las primeras horas de la madrugada en Montemorelos.

De acuerdo a la información que trasciende las últimas horas señalaron que el joven motociclista circulaba por la avenida cementerio cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo a datos preliminares de las autoridades informaron que se trató de un joven motociclista quien circulaba por la Avenida cementerio a metros al llegar a la Avenida Fidel Velázquez.

Informaron en el parte de la autoridad que la unidad en la que viajaba perdió control, derrapo, tras sacarle la vuelta a un vehículo, que luego no logró controlar la motocicleta quedando bajo un auto Tsuru estacionado.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente para rescatarlo pues presentaba golpes y lesiones de consideración en su cabeza pues según dijeron el casco habria saltado al momento del impacto, además heridas en su cuerpo al quedar bajo el vehículo.

En el lugar agente del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos para determinar las causas del accidente.

Por las condiciones en las que se encontraba el motociclista no se revelaron en datos pues la prioridad fue brindarle la atención de inmediato.