Joven motociclista muere tras choque contra camión en Monterrey

Un joven motociclista de 19 años perdió la vida la tarde de este miércoles luego de impactarse contra un camión tipo Torton en la colonia Los Cristales en em sur de Monterrey.

El accidente ocurrió horas en el cruce de las calles Los Pingos y Los Pinos.

Elementos de Protección Civil Monterrey arribaron al lugar y confirmaron que el motociclista terminó debajo de la unidad pesada, donde ya no presentaba signos vitales.

El conductor del camión no resultó con lesiones, según informaron las autoridades.

Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo de la escena, mientras que equipos de Protección Civil y CRUM apoyaron en las labores iniciales.

Las autoridades mantuvieron el área resguardada para realizar las investigaciones correspondientes.